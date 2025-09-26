«Ливерпуль» может бесплатно подписать защитника из «Баварии» — Bild

«Ливерпуль» следит за ситуацией с центральным защитником «Баварии» Деотшанкюлем Юпамекано, чей контракт с мюнхенским клубом заканчивается летом 2026 года. Мерсисайдцы рассматривают вариант с подписанием 26-летнего футболиста бесплатно. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на Bild.

По информации источника, «красные» по-прежнему ищут центрального защитника, так как не смогли приобрести выступающего на этой позиции Марка Гехи у «Кристал Пэлас» в прошедшее трансферное окно.

Подчёркивается, что «Ливерпулю» также придётся «рано или поздно» активизировать усилия на рынке, потому что ранее защитник Джованни Леони получил травму передней крестообразной связки, из-за которой он выбыл на продолжительный срок.

В нынешнем сезоне Юпамекано принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

