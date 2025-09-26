Чемпионат Испании — 2025/2026 по футболу: результаты матчей 6-го тура и турнирная таблица

В четверг, 25 сентября, завершился 6-й тур испанской Ла Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших встреч.
Результаты матчей 6-го тура Ла Лиги:
Среда, 27 августа (перенесённый матч)
«Сельта» — «Бетис» — 1:1.
Вторник, 23 сентября
«Эспаньол» — «Валенсия» — 2:2;
«Атлетик» Бильбао — «Жирона» — 1:1;
«Севилья» — «Вильярреал» — 1:2;
«Леванте» — «Реал» Мадрид — 1:4.
Среда, 24 сентября
«Хетафе» — «Алавес» — 1:1;
«Реал Сосьедад» — «Мальорка» — 1:0;
«Атлетико» Мадрид — «Райо Вальекано» — 3:2.
Четверг, 25 сентября
«Осасуна» — «Эльче» — 1:1;
«Овьедо» — «Барселона» — 1:3.
По итогам 6-го тура первое место в турнирной таблице Ла Лиги занимает мадридский «Реал». У команды Хаби Алонсо 18 набранных очков. На второй строчке располагается «Барселона», набравшая 16 очков. Третье место с 13 очками занимает «Вильярреал».