Главная Футбол Новости

Гоцук: турецкие футболисты учат русские слова, чтобы коммуницировать с нами и с тренером

Защитник Кирилл Гоцук, перебравшийся в клуб «Серик Беледиеспор» из второго по силе дивизиона Турции, рассказал об адаптации в новом клубе. Летом в клуб перешли несколько игроков из России, а возглавил команду российский тренер Сергей Юран.

— То, что рядом много близких, русскоговорящих людей, которых ты знаешь 100 лет, это огромный плюс?
— Это 100% ускорило адаптацию. Думаю, раз в пять. Когда приезжаешь группой игроков, которые разговаривают на одном языке и на поле примерно понимают, как играть в одну систему, намного легче. Я думаю, с точки зрения адаптации с турецкими игроками это тоже легче, потому что группой адаптироваться легче, чем индивидуально.

Получается, что даже турецкие футболисты сейчас подучивают русские слова, чтобы с нами коммуницировать, в том числе и с главным тренером. Они тоже понимают, что главный тренер — россиянин, и они тоже хотят играть, — прводит слова Гоцука «Матч ТВ».

Для 33-летнего защитника «Серик Беледиеспор» стал первым зарубежным клубом в карьере. Ранее он выступал за «Пари НН», «Крылья Советов», «Авангард», «Металлург» Липецк и «Елец». В текущем сезоне на счету Гоцука семь матчей за новый клуб.

