Ривалдо рассказал, что нужно делать Ямалю для выигрыша «ЗМ», упомянув Роналду и Месси

Бывший нападающий сборной Бразилии и «Барселоны» Ривалдо считает, что вингер сине-гранатовых Ламин Ямаль способен выиграть «Золотой мяч» в следующем году.
«Я думаю, что у Ламина есть всё, чтобы стать обладателем «Золотого мяча» в следующем году. Считаю, что нынешний сезон будет гораздо более ярким, чем минувший.
Думаю, что он выиграет «Золотой мяч», когда забьёт много голов и сделает много результативных передач, а не только когда покажет всем свой стиль игры, как это уже происходило в прошлом с Криштиану Роналду или Месси», — приводит слова Ривалдо Sport.es.
На церемонии вручения указанной награды в нынешнем году Ямаль занял второе место. Победителем стал нападающий сборной Франции и «ПСЖ» Усман Дембеле.
В нынешнем сезоне 18-летний футболист «Барселоны» принял участие в трёх матчах Ла Лиги, в которых он отметился двумя голами и тремя результативными передачами.
Чем уникален Ламин Ямаль: