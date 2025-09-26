Скидки
Главная Футбол Новости

Новичок «Сочи» Франсуа Камано обратился к болельщикам клуба на двух языках

Новичок «Сочи» Франсуа Камано обратился к болельщикам клуба на двух языках
Гвинейский нападающий Франсуа Камано обратился к болельщикам «Сочи» после своего прибытия, о котором было объявлено в четверг, 25 сентября. Футболист поприветствовал фанатов клуба на русском языке, после чего продолжил своё обращение на французском.

«Сочи», привет! Это Франсуа Камано, я рад присоединиться к «Сочи». Скоро увидимся!» — сказал Камано в видео, опубликованном в телеграм-канале «Сочи».

29-летний нападающий присоединился к «Сочи» в статусе свободного агента. Последние два года он провёл в клубах «Абха» и «Дамак» из Саудовской Аравии. С 2020 по 2023 год Камано выступал за московский «Локомотив». Всего на его счету 10 мячей и шесть голевых передач в 69 матчах Мир Российской Премьер-Лиги.

