Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Барселоны» Флик высказался о результативной ошибке голкипера в матче с «Овьедо»

Тренер «Барселоны» Флик высказался о результативной ошибке голкипера в матче с «Овьедо»
Комментарии

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался об ошибке голкипера клуба Жоана Гарсии в матче 6-го тура чемпионата Испании с «Овьедо» (3:1). Гарсия вышел далеко за пределы штрафной, перехватил передачу, однако неудачно сыграл ногой. Мяч подобрал полузащитник соперника Альберто Рейна, который с расстояния около 40 метров забил гол.

Испания — Примера . 6-й тур
25 сентября 2025, четверг. 22:30 МСК
Овьедо
Овьедо
Окончен
1 : 3
Барселона
Барселона
1:0 Рейна – 33'     1:1 Гарсия – 56'     1:2 Левандовски – 70'     1:3 Араухо – 88'    

«Мы хотим, чтобы Жоан играл именно так. Такое может случиться. Он великолепный вратарь, и он это доказал в концовке матча. Да, это была ошибка, но это футбол. Важно, что он всегда остаётся в первой линии обороны», — приводит слова Флика Barca Blaugranes.

На данный момент «Барселона» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, записав в свой актив 16 очков.

Материалы по теме
Вратарь «Барсы» страшно «привёз» и пропустил с 40 метров! Угадайте, что было дальше
Вратарь «Барсы» страшно «привёз» и пропустил с 40 метров! Угадайте, что было дальше
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android