Тренер «Барселоны» Флик высказался о результативной ошибке голкипера в матче с «Овьедо»
Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался об ошибке голкипера клуба Жоана Гарсии в матче 6-го тура чемпионата Испании с «Овьедо» (3:1). Гарсия вышел далеко за пределы штрафной, перехватил передачу, однако неудачно сыграл ногой. Мяч подобрал полузащитник соперника Альберто Рейна, который с расстояния около 40 метров забил гол.
Испания — Примера . 6-й тур
25 сентября 2025, четверг. 22:30 МСК
Овьедо
Овьедо
Окончен
1 : 3
Барселона
Барселона
1:0 Рейна – 33' 1:1 Гарсия – 56' 1:2 Левандовски – 70' 1:3 Араухо – 88'
«Мы хотим, чтобы Жоан играл именно так. Такое может случиться. Он великолепный вратарь, и он это доказал в концовке матча. Да, это была ошибка, но это футбол. Важно, что он всегда остаётся в первой линии обороны», — приводит слова Флика Barca Blaugranes.
На данный момент «Барселона» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, записав в свой актив 16 очков.
