Американский консорциум сделал рекордное предложение на покупку «Тоттенхэма» за € 5,1 млрд

Предприниматель Бруклин Эйрик и его партнёры предлагают € 3,7 млрд за полный выкуп «Тоттенхэма» у нынешних владельцев — компании ENIC и семьи Льюис. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, 41-летний Эйрик собрал консорциум из 12 человек, в который вошли инвесторы из НФЛ и НБА. Потенциальные новые владельцы готовы выделить ещё € 1,36 млрд на «игровой бюджет» — включая зарплаты, трансферные сборы и комиссионные агентам. Эти средства будут доступны Томасу Франку уже с открытия январского трансферного окна.

Общая сумма сделки превысит рекорд в € 4,8 млрд, установленный группой Тодда Боули при покупке «Челси» в 2022 году.

После пяти туров АПЛ «Тоттенхэм Хотспур» с 10 очками находится на второй строчке в турнирной таблице.