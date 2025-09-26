Скидки
Кирилл Гоцук — о «Пари НН»: думаю, я дал этому клубу даже больше, чем он мне

Кирилл Гоцук — о «Пари НН»: думаю, я дал этому клубу даже больше, чем он мне
Комментарии

Российский защитник турецкого клуба «Серик Беледиеспор» Кирилл Гоцук высказался о своём периоде в «Пари НН».

— Расскажи о «Пари НН».
— Хорошие пять с половиной лет. Мы уже перевернули страницу. И в целом, я думаю, я дал этому клубу даже больше, чем он мне.

— Что ты имеешь в виду?
— Если коррелировать результаты команды, мое игровое время, мои игровые показатели, то это было качественно. Думаю, что даже с точки зрения финансов и моих игровых аспектов я дал больше, чем, возможно, отдали мне, — приводит слова Гоцука «Матч ТВ».

Гоцук выступает за «Пари НН» с 2020 по 2025 год. За это время он сыграл 168 матчей во всех турнирах, в которых записал в свой актив 14 голов и 8 результативных передач.

Комментарии
