Ханс-Дитер Флик одержал 50-ю победу на посту главного тренера «Барселоны»

«Барселона» выиграла на выезде у «Овьедо» (3:1) в матче 6-го тура чемпионата Испании, а Ханс-Дитер Флик одержал 50-ю победу на посту главного тренера каталонского клуба.

Немецкий специалист достиг этого рубежа за 67 матчей, став третьим по данному показателю тренером в истории клуба после Луиса Энрике (50 побед в первых 60 играх) и Эленио Эрреры (в 63 матчах). На старте текущего сезона «Барса» выиграла шесть из семи матчей. В прошлом же сезоне команда добилась 44 побед в 60-ти матчах.

На данный момент каталонский клуб занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в активе 16 очков.