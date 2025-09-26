Скидки
Ханс-Дитер Флик одержал 50-ю победу на посту главного тренера «Барселоны»

Комментарии

«Барселона» выиграла на выезде у «Овьедо» (3:1) в матче 6-го тура чемпионата Испании, а Ханс-Дитер Флик одержал 50-ю победу на посту главного тренера каталонского клуба.

Испания — Примера . 6-й тур
25 сентября 2025, четверг. 22:30 МСК
Овьедо
Овьедо
Окончен
1 : 3
Барселона
Барселона
1:0 Рейна – 33'     1:1 Гарсия – 56'     1:2 Левандовски – 70'     1:3 Араухо – 88'    

Немецкий специалист достиг этого рубежа за 67 матчей, став третьим по данному показателю тренером в истории клуба после Луиса Энрике (50 побед в первых 60 играх) и Эленио Эрреры (в 63 матчах). На старте текущего сезона «Барса» выиграла шесть из семи матчей. В прошлом же сезоне команда добилась 44 побед в 60-ти матчах.

На данный момент каталонский клуб занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в активе 16 очков.

