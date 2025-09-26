Винисиус Жуниор выиграл суд против испанского бизнесмена

Футболист «Реала» Винисиус Жуниор одержал победу в суде против бизнесмена из Ла-Коруньи, который в ноябре 2018 года зарегистрировал бренд с именем игрока. Сам бразилец оформил торговую марку Vinicius Jr на год раньше. Об этом сообщает Sport. es.

По информации источника, ответчик утверждал, что на момент подачи заявки Винисиус не был известен, и потребители не ассоциируют бренд с футболистом. Однако суды Ла-Коруньи и провинциальный суд полностью удовлетворили иск игрока, обязав аннулировать регистрацию бренда и оплатить судебные издержки Винисиуса.

Ранее бизнесмен ссылался на происхождение имени из истории Римской империи и своей семьи, но суд отклонил эти аргументы в 2023 году.