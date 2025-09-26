Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Винисиус Жуниор выиграл суд против испанского бизнесмена

Винисиус Жуниор выиграл суд против испанского бизнесмена
Комментарии

Футболист «Реала» Винисиус Жуниор одержал победу в суде против бизнесмена из Ла-Коруньи, который в ноябре 2018 года зарегистрировал бренд с именем игрока. Сам бразилец оформил торговую марку Vinicius Jr на год раньше. Об этом сообщает Sport. es.

По информации источника, ответчик утверждал, что на момент подачи заявки Винисиус не был известен, и потребители не ассоциируют бренд с футболистом. Однако суды Ла-Коруньи и провинциальный суд полностью удовлетворили иск игрока, обязав аннулировать регистрацию бренда и оплатить судебные издержки Винисиуса.

Ранее бизнесмен ссылался на происхождение имени из истории Римской империи и своей семьи, но суд отклонил эти аргументы в 2023 году.

Материалы по теме
Официально
Винисиус Жуниор занял 16-е место в голосовании за «Золотой мяч»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android