Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Каррагер – о тренере «Арсенала» Артете: он защищает себя и не слушает экспертов

Каррагер – о тренере «Арсенала» Артете: он защищает себя и не слушает экспертов
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер раскритиковал главного тренера лондонского «Арсенала» Микеля Артету за слова после матча с «Манчестер Сити» (1:1) в 5-м туре АПЛ. Ранее Артета заявил, что его команда полностью доминировала в матче с «горожанами».

Англия — Премьер-лига . 5-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
1 : 1
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Холанд – 9'     1:1 Мартинелли – 90+3'    

«Артета начал с вратаря, мол, «у нас самый атакующий вратарь в лиге». Потом он упомянул что-то про своих фулбеков, и я подумал: «это неправда», потому что его фулбеки — это центральные защитники. Я сам играл в линии из четырёх защитников у Жерара Улье — там были четыре центра. И это не так уж далеко от того, что сейчас есть у «Арсенала».

Потом он заговорил про Субименди, ну ладно, креативный. Потом сказал о фланговом игроке, который в прошлом сезоне играл центрфорварда. Он как будто пытался возразить, но по сути это не звучало убедительно.
Я понимаю, что он защищает себя и не слушает экспертов, но мне хочется надеяться, что он не повторяет всё это своей тренерской команде и игрокам. Потому что то, что он говорил, на мой взгляд, не особо подтверждало, что его команда действительно атакующая. Ведь команда у тебя прямо перед глазами», — приводит слова Каррагера Goal.

«Арсенал» занимает второе место в АПЛ, набрав 10 очков.

Материалы по теме
«Арсенал» вскрыл «автобус» «Сити» на 90+3-й! А Гвардиола удивил заменами
«Арсенал» вскрыл «автобус» «Сити» на 90+3-й! А Гвардиола удивил заменами
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android