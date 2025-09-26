Каррагер – о тренере «Арсенала» Артете: он защищает себя и не слушает экспертов

Бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер раскритиковал главного тренера лондонского «Арсенала» Микеля Артету за слова после матча с «Манчестер Сити» (1:1) в 5-м туре АПЛ. Ранее Артета заявил, что его команда полностью доминировала в матче с «горожанами».

«Артета начал с вратаря, мол, «у нас самый атакующий вратарь в лиге». Потом он упомянул что-то про своих фулбеков, и я подумал: «это неправда», потому что его фулбеки — это центральные защитники. Я сам играл в линии из четырёх защитников у Жерара Улье — там были четыре центра. И это не так уж далеко от того, что сейчас есть у «Арсенала».

Потом он заговорил про Субименди, ну ладно, креативный. Потом сказал о фланговом игроке, который в прошлом сезоне играл центрфорварда. Он как будто пытался возразить, но по сути это не звучало убедительно.

Я понимаю, что он защищает себя и не слушает экспертов, но мне хочется надеяться, что он не повторяет всё это своей тренерской команде и игрокам. Потому что то, что он говорил, на мой взгляд, не особо подтверждало, что его команда действительно атакующая. Ведь команда у тебя прямо перед глазами», — приводит слова Каррагера Goal.

«Арсенал» занимает второе место в АПЛ, набрав 10 очков.