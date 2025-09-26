Скидки
Главная Футбол Новости

Нападающий «Ливерпуля» Федерико Кьеза высказался о включении в заявку клуба на ЛЧ

Итальянский форвард «Ливерпуля» Федерико Кьеза высказался по поводу его включения в заявку клуба на Лигу чемпионов.

«Я чувствую себя намного лучше, тренер это заметил. Это один из трех лучших клубов мира, здесь высокая конкуренция. Но я хочу этого – она помогает стать лучше», — приводит слова итальянского форварда пресс-служба клуба.

Напомним, Кьезу включили в заявку на матчи общего этапа Лиги чемпионов после травмы защитника мерсисайдцев Джованни Леони. С сезона-2025/2026 команды единоразово могут включить нового игрока в заявку на турнир, заменив им травмированного футболиста, выбывшего на длительный срок.

