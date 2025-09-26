Экитике будет оштрафован на двухнедельный оклад за удаление в последней игре — Daily Mail

Нападающий «Ливерпуля» Уго Экитике будет оштрафован на двухнедельный оклад за удаление в матче против «Саутгемптона» (2:1) в 1/16 финала Кубка английской лиги. Об этом сообщает Daily Mail.
Напомним, Экитике снял футболку и показал её болельщикам после того, как забил мяч в ворота «Саутгемптона» на 85-й минуте матча. На тот момент у игрока уже была жёлтая карточка. В результате форвард получил второе предупреждение и был удалён с поля через минуту после своего гола.
Из-за удаления Экитике пропустит ближайшую встречу чемпионата Англии с «Кристал Пэлас».
Французский нападающий перешёл в «Ливерпуль» из «Айнтрахта» минувшим летом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2031 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.
