Левандовски сравнялся с Неймаром по голам за «Барселону»
Польский нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски забил 105-й гол в составе каталонского клуба. Форварду удалось отличиться в матче 6-го тура чемпионата Испании с «Овьедо» (3:1).
Испания — Примера . 6-й тур
25 сентября 2025, четверг. 22:30 МСК
Овьедо
Овьедо
Окончен
1 : 3
Барселона
Барселона
1:0 Рейна – 33' 1:1 Гарсия – 56' 1:2 Левандовски – 70' 1:3 Араухо – 88'
По этому показателю он догнал бывшего бразильского нападающего каталонского клуба Неймара, сообщает MisterChip на личной странице в социальной сети X.
Левандовски выступает за «Барселону» с 2022 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2026 года. На данный момент трансферная стоимость футболиста оценивается в € 12 млн.
«Барселона» под руководством Ханс-Дитера Флика набрала 16 очков и идёт второй в таблице Ла Лиги. В следующем туре 28 сентября «Барселона» примет «Реал Сосьедад».
