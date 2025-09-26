«Барселона» рассматривает возможность аренды полузащитника «МЮ» Кобби Майну — источник

«Барселона» рассматривает возможность аренды в январе 20-летнего полузащитника «Манчестер Юнайтед» Кобби Майну в качестве временной замены травмированному Гави. Об этом сообщает Caught Offside.

Напомним, в летнее трансферное окно «красные дьяволы» заблокировали переход воспитанника своей академии в другую команду, поскольку посчитали, что у них есть дефицит игроков полузащиты.

В текущем сезоне провёл за основную команду четыре матча во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей.

Действующее трудовое соглашение полузащитника с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.