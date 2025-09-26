Скидки
Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери прокомментировал победу в матче с «Болоньей» в ЛЕ

Комментарии

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери высказался по поводу победы над «Болоньей» (1:0) в матче 1-го тура общего этапа Лиги Европы.

Лига Европы . Общий этап. 1-й тур
25 сентября 2025, четверг. 22:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Окончен
1 : 0
Болонья
Болонья, Италия
1:0 Макгинн – 13'    

«Дома, за три года с тех пор, как я пришёл, я всегда чувствовал, что мы сильны. Мы уверены в себе, креативны и полны энергии. В этот день я снова это почувствовал. Если ты не приносишь эту энергию, становится сложнее. «Болонья» играла хорошо. Они многого от нас требовали. Но мы адаптировались к их игре и старались доминировать в своих моментах. И я думаю, что мы заслужили победу», — приводит слова Эмери TNT Sports.

В следующем туре Лиги Европы 2 октября команда Унаи Эмери сыграет в гостях с «Фейеноордом».

