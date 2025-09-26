Унаи Эмери: я мотивирован на победу в Лиге Европы

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери после победы над «Болоньей» (1:0) в матче 1-го тура общего этапа Лиги Европы рассказал о своих амбициях в Лиге Европы.

«Когда я приехал сюда, моей мечтой было играть в Европе. А потом мы стали думать о том, как улучшить все аспекты и как добиться стабильности в Премьер-лиге. В этом году я настроен позитивно, воодушевлен и мотивирован на победу в Лиге Европы, но я знаю, что выиграть ее очень сложно»», — приводит слова Эмери TNT Sports.

В следующем туре Лиги Европы 2 октября команда Унаи Эмери сыграет в гостях с «Фейеноордом».

Финал нынешнего розыгрыша Лиги Европы пройдёт на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле. Решающий матч турнира состоится 20 мая 2026 года.