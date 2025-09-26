Тренер «Болоньи» Итальяно прокомментировал поражение в матче с «Астон Виллой» в ЛЕ

Главный тренер «Болоньи» Винченцо Итальяно высказался по поводу поражения от «Астон Виллы» (0:1) в матче 1-го тура общего этапа Лиги Европы.

«В первые 20 минут «Астон Вилла» часто устраивала прорывы и атаки, зарабатывая слишком много угловых, и мы пропустили удар с края штрафной. После этого мы хорошо отработали, создав много опасных моментов, хотя в последней трети поля мы могли бы действовать лучше. Я доволен настроем ребят; жаль только, что мы не привезли домой ни одного очка», — приводит слова Итальяно официальный сайт УЕФА.

В следующем туре Лиги Европы 2 октября «Болонья» сыграет на своём поле с немецким «Фрайбургом».