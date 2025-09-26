Тренер «Марселя» высказался о своей дисквалификации по итогам матча с «ПСЖ»

Главный тренер «Марселя» Роберто де Дзерби высказался о своей дисквалификации по итогам матча с «ПСЖ» (1:0) в 5-м туре чемпионата Франции.

«Я очень недоволен этим. Я допустил ошибку — не в том, что сказал, потому что никого не оскорбил. А в языке тела. У меня всё ещё были мысли о «Реале». Я видел фол Хакими, и даже несмотря на то что он сыграл в мяч, я всё равно считаю, что это был фол. Я совершил ошибку, потому что всегда говорю игрокам вести себя правильно и не получать карточек. Это моя первая красная карточка, я ухудшил свою статистику во Франции по сравнению с другими странами. Завтра меня никто не будет заменять, я полностью доверяю своему помощнику. Игроки будут спокойнее — у них не будет меня, кричащего им в уши», — приводит слова Де Дзерби Goal.

Де Дзерби был удалён на 90-й минуте за споры с арбитром. Позже дисциплинарный комитет дисквалифицировал тренера на два матча, один из которых условно.