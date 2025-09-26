Стали известны все участники полуфиналов Кубка Либертадорес

В Южной Америке определились все полуфиналисты главного клубного турнира КОНМЕБОЛ — Кубка Либертадорес. Борьбу за итоговую победу на этой стадии продолжат «Палмейрас» (Бразилия), «Расинг» (Аргентина), «ЛДУ Кито» (Эквадор) и «Фламенго» (Бразилия).

В 1/2 финала Кубка Либертадорес «Палмейрас» сыграет с «ЛДУ Кито», «Фламенго» станет соперником «Расинга».

Все пары 1/2 финала Кубка Либертадорес — 2025

«ЛДУ Кито» — «Палмейрас»;

«Фламенго» — «Расинг».

Первые полуфинальные матчи Кубка Либертадорес пройдут в ночь с 21 на 22 октября мск, ответные — в ночь с 28 на 29 октября мск.

