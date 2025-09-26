Определились все полуфиналисты Южноамериканского кубка

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В Южной Америке стали известны все участники полуфиналов второго по значимости клубного турнира КОНМЕБОЛ — Южноамериканского кубка. Борьбу за итоговую победу на этой стадии продолжат «Атлетико Минейро» (Бразилия), «Ланус» (Аргентина), «Индепендьенте дель Валье» (Эквадор) и «Универсидад де Чили» (Чили).

В 1/2 финала Южноамериканского кубка «Атлетико Минейро» сыграет с «Индепендьенте дель Валье», «Универсидад де Чили» станет соперником «Лануса».

Все пары 1/2 финала Южноамериканского кубка — 2025

«Универсидад де Чили» — «Ланус»;

«Индепендьенте дель Валье» — «Атлетико Минейро».

Первые полуфинальные матчи Южноамериканского кубка пройдут в ночь с 21 на 22 октября мск, ответные — в ночь с 28 на 29 октября мск.

