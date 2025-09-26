Скидки
Футбол

«Сюрпризы вряд ли будут». Игорь Корнеев — о матче «Ростов» — «Краснодар» в РПЛ

Экс-футболист сборной России Игорь Корнеев высказался по поводу предстоящего матча между «Краснодаром» и «Ростовом» в матче десятого тура МИР РПЛ.

«Сюрпризы вряд ли будут. «Краснодар» с «Зенитом» провел шикарный матч, но просто не забил голы. «Ростов» не сможет удержать ничейный или победный счёт. Здесь прекрасный шанс у «Краснодара» реабилитироваться», — сказал Игорь Корнеев в эфире «Матч ТВ».

Матч состоится 27 сентября в Ростове‑на‑Дону. Начало встречи запланированно в 19:00 мск.

После девяти туров «Краснодар» занимает первое место в РПЛ с 19 очками, «Ростов» идёт на 11-й строчке, имея в активе девять очков.

