Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Не хочу обижать «Оренбург». Гришин предсказал результат следующего матча «Зенита» в РПЛ

«Не хочу обижать «Оренбург». Гришин предсказал результат следующего матча «Зенита» в РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-полузащитник ЦСКА Александр Гришин поделился ожиданиями от предстоящего матча 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Оренбург».

Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
27 сентября 2025, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Оренбург
Оренбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Не хочу обижать «Оренбург», но победная серия «Зенита» продолжится. Набрали Вендел, Глушенков. Их связка с Барриосом делает разницу. Глушенков работает в атаке и защите, забивает голы. «Зенит» почувствовал вкус крови, сел на пятки «Краснодару». Шансов при таком раскладе у «Оренбурга» очень мало. Тем более они меньше двух не пропускают даже дома. Они попадут под каток «Зенита», — сказал Гришин в эфире телеканала «Матч ТВ».

27 сентября «Зенит» и «Оренбург» сыграют между собой на петербургской «Газпром Арене» в рамках 10-го тура РПЛ, встреча начнётся в 19:30 мск. Сине-бело-голубые с 16 очками в девяти матчах занимают пятое место, отставая на три очка от лидирующего «Краснодара», который обыграли на выезде (2:0) в 9-м туре. Оренбуржцы набрали семь очков в девяти играх и находятся на 13-м месте — в зоне стыковых матчей.

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026

Видео: «Класико» в Краснодаре. Трансферы «Спартака». ПЛН #111

Материалы по теме
Владислав Радимов поделился ожиданиями от матча «Зенит» — «Оренбург» в 10-м туре РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android