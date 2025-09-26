«Не хочу обижать «Оренбург». Гришин предсказал результат следующего матча «Зенита» в РПЛ

Экс-полузащитник ЦСКА Александр Гришин поделился ожиданиями от предстоящего матча 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Оренбург».

«Не хочу обижать «Оренбург», но победная серия «Зенита» продолжится. Набрали Вендел, Глушенков. Их связка с Барриосом делает разницу. Глушенков работает в атаке и защите, забивает голы. «Зенит» почувствовал вкус крови, сел на пятки «Краснодару». Шансов при таком раскладе у «Оренбурга» очень мало. Тем более они меньше двух не пропускают даже дома. Они попадут под каток «Зенита», — сказал Гришин в эфире телеканала «Матч ТВ».

27 сентября «Зенит» и «Оренбург» сыграют между собой на петербургской «Газпром Арене» в рамках 10-го тура РПЛ, встреча начнётся в 19:30 мск. Сине-бело-голубые с 16 очками в девяти матчах занимают пятое место, отставая на три очка от лидирующего «Краснодара», который обыграли на выезде (2:0) в 9-м туре. Оренбуржцы набрали семь очков в девяти играх и находятся на 13-м месте — в зоне стыковых матчей.

