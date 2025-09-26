В «Баварии» оценили вероятность ухода форварда клуба Гарри Кейна

Спортивный директор Макс Эберль «Баварии» оценил вероятность ухода форварда клуба Гарри Кейна.

«То, как ведёт себя Гарри, показывает, что он полностью предан команде. Он достаточно взрослый, чтобы принимать собственные решения, независимо от того, есть ли у него пункт о расторжении контракта. Мы хотим добиться успеха с Гарри в этом сезоне и в будущем», — приводит слова Эберля пресс-служба клуба.

В текущем сезоне нападающий «Баварии» сыграл 12 матчей во всех турнирах, где забил 16 мячей и сделал четыре результативные передачи. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.