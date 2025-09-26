«Не выиграешь чемпионат, если побеждаешь только топовых соперников». Корнеев — о «Зените»

Экс-футболист сборной России Игорь Корнеев высказался о цели «Зенита» в РПЛ и о том, что необходимо для того, чтобы выиграть чемпионат.

«Какие варианты могут быть? Что значит не хватит эмоций после победы над «Краснодаром»? У «Зенита» одна цель — стать чемпионом. Ты не выигрываешь чемпионат, если побеждаешь только топовых соперников. Нужно обыгрывать и аутсайдеров. Нужно подхватывать ритм и делать наш чемпионат еще более интересным», — сказал Корнеев в эфире «Матч ТВ».

На данный момент первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 19 очков. На втором месте расположился ЦСКА (18), тройку лидеров замыкает «Балтика» (17). «Зенит» — пятый (16).