Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Не выиграешь чемпионат, если побеждаешь только топовых соперников». Корнеев — о «Зените»

«Не выиграешь чемпионат, если побеждаешь только топовых соперников». Корнеев — о «Зените»
Комментарии

Экс-футболист сборной России Игорь Корнеев высказался о цели «Зенита» в РПЛ и о том, что необходимо для того, чтобы выиграть чемпионат.

«Какие варианты могут быть? Что значит не хватит эмоций после победы над «Краснодаром»? У «Зенита» одна цель — стать чемпионом. Ты не выигрываешь чемпионат, если побеждаешь только топовых соперников. Нужно обыгрывать и аутсайдеров. Нужно подхватывать ритм и делать наш чемпионат еще более интересным», — сказал Корнеев в эфире «Матч ТВ».

На данный момент первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 19 очков. На втором месте расположился ЦСКА (18), тройку лидеров замыкает «Балтика» (17). «Зенит» — пятый (16).

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android