Александр Гришин: «Барселона» забила «Овьедо» несвойственные для неё голы

Экс-полузащитник ЦСКА Александр Гришин прокомментировал волевую победу «Барселоны» над «Овьедо» (3:1) в выездном матче 6-го тура испанской Ла Лиги.

«Овьедо» был явным аутсайдером в этой игре. Я удивился, что они играли очень хорошо в первые 12 минут — четыре угловых даже было. В моменте с голом вратарь «Барселоны» делал всё правильно, но совершил техническую ошибку. Потом «Барселона» забила несвойственные для неё голы. Флик угадал с выходом на замену Левандовского. 11 человек «Овьедо» было в собственной штрафной — они слишком низко сели», — сказал Гришин в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Барселона» набрала 16 очков в шести матчах и занимает в турнирной таблице чемпионата Испании второе место, уступая лидирующему Реалу" два очка. «Овьедо» с тремя очками в шести играх находится на 18-м месте — в зоне вылета в Сегунду.

Видео: Делегация «Барселоны» прилетела в Париж