Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Гришин: «Барселона» забила «Овьедо» несвойственные для неё голы

Александр Гришин: «Барселона» забила «Овьедо» несвойственные для неё голы
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-полузащитник ЦСКА Александр Гришин прокомментировал волевую победу «Барселоны» над «Овьедо» (3:1) в выездном матче 6-го тура испанской Ла Лиги.

Испания — Примера . 6-й тур
25 сентября 2025, четверг. 22:30 МСК
Овьедо
Овьедо
Окончен
1 : 3
Барселона
Барселона
1:0 Рейна – 33'     1:1 Гарсия – 56'     1:2 Левандовски – 70'     1:3 Араухо – 88'    

«Овьедо» был явным аутсайдером в этой игре. Я удивился, что они играли очень хорошо в первые 12 минут — четыре угловых даже было. В моменте с голом вратарь «Барселоны» делал всё правильно, но совершил техническую ошибку. Потом «Барселона» забила несвойственные для неё голы. Флик угадал с выходом на замену Левандовского. 11 человек «Овьедо» было в собственной штрафной — они слишком низко сели», — сказал Гришин в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Барселона» набрала 16 очков в шести матчах и занимает в турнирной таблице чемпионата Испании второе место, уступая лидирующему Реалу" два очка. «Овьедо» с тремя очками в шести играх находится на 18-м месте — в зоне вылета в Сегунду.

Календарь Ла Лиги
Турнирная таблица Ла Лиги

Видео: Делегация «Барселоны» прилетела в Париж

Материалы по теме
Тренер «Барселоны» Флик высказался о результативной ошибке голкипера в матче с «Овьедо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android