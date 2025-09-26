Скидки
Игорь Корнеев оценил шансы «Пари НН» в матче со «Спартаком» в 10-м туре РПЛ

Комментарии

Экс-футболист сборной России Игорь Корнеев высказался о шансах «Пари НН» в матче со «Спартаком» в 10-м туре РПЛ.

«Шансов у «Пари НН» не так много. Впереди они могут мало что предложить. Если бы у них был чёткий наконечник, как в прошлом сезоне Кокшаров, который мог бы цепляться за мячи. Вся надежда на Боселли, но он не центральный нападающий. Команда играет в романтический футбол, организованно, но присутствует некая беззубость. Ещё много индивидуальных ошибок, которые перечеркивают всю работу. А так — кто знает. Может, Станкович выставит 11 защитников», — сказал Корнеев в эфире «Матч ТВ».

В турнирной таблице РПЛ «Спартак» занимает шестое место, имея в активе 15 очков. «Пари НН» располагается на 15-й строчке с шестью очками.

