Александр Гришин: если бы игра с «Ростовом» была в Краснодаре, я бы поставил на «быков»

Экс-полузащитник ЦСКА Александр Гришин поделился ожиданиями от предстоящего матча 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Краснодар».

«Ростов» четыре игры не проигрывает. «Краснодар» по набору игроков намного сильнее, но «Ростов» играет дома. Если бы игра была в Краснодаре, то я бы поставил на «быков». Тем более им нужно «отмазываться» после поражения от «Зенита». Здесь ещё и южное дерби. Но я всё равно отдаю предпочтение «Краснодару» в этой игре», — сказал Гришин в эфире телеканала «Матч ТВ».

27 сентября на «Ростов Арене» в Ростове-на-Дону в рамках 10-го тура РПЛ состоится южное дерби — очная встреча географических соседей «Ростова» и «Краснодара», игра начнётся в 19:00 мск. «Быки» с 19 очками в девяти матчах лидируют в чемпионате, опережая на одно очко ЦСКА, в 9-м туре чёрно-зелёные уступили на своём поле со счётом 0:2 «Зениту», который теперь отстаёт на три очка. Жёлто-синие набрали девять очков в девяти матчах и находятся на 11-м месте, в четырёх последних матчах чемпионата команда Джонатана Альбы не проигрывает (победа над ЦСКА и три ничьих).

