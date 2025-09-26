Скидки
Главная Футбол Новости

Экс-игрок «Барселоны» Серхио Бускетс сделал заявление о завершении карьеры

37-летний опорный полузащитник «Интер Майами» Серхио Бускетс объявил, что завершит карьеру действующего игрока после окончания сезона-2025. Действующий контракт испанского хавбека с клубом рассчитан до конца 2025 года.

«Спасибо всем и футболу. Вы всегда будете частью этой прекрасной истории», — написал Бускетс в социальных сетях.

С момента начала карьеры на взрослом уровне в 2008 году Серхио Бускетс выступал за «Барселону». Летом 2023 года после 15 сезонов в составе сине-гранатовых футболист подписал контракт с «Интер Майами».

В составе сборной Испании Бускетс сыграл 143 матча, забил два гола и отдал девять результативных передач.

Видео: Месси, Суарес, Бускетс и Альба посетили матч «Майами» — «Бостон»

