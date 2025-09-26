Александр Гришин: мы ругаем «Спартак», а он от первого места отстаёт на четыре очка

Экс-полузащитник ЦСКА Александр Гришин высказался об игре московского «Спартака».

«Мы ругаем «Спартак», а они от первого места отстают на четыре очка. Чего их тогда ругать? Если только за качество игры. Имея таких игроков в полузащите и нападении, они должны в каждой игре по трёшке класть командам, которые ниже классом», — сказал Гришин в эфире телеканала «Матч ТВ».

28 сентября московский «Спартак» сыграет на своём поле с «Пари НН» в матче 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. В девяти стартовых матчах чемпионата красно-белые набрали 15 очков и занимают шестое место, отставая от лидирующего «Краснодара» на четыре очка.

