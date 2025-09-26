Скидки
Бавария Мюнхен — Вердер Бремен. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Главная Футбол Новости

Александр Гришин: мы ругаем «Спартак», а он от первого места отстаёт на четыре очка

Комментарии

Экс-полузащитник ЦСКА Александр Гришин высказался об игре московского «Спартака».

Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы ругаем «Спартак», а они от первого места отстают на четыре очка. Чего их тогда ругать? Если только за качество игры. Имея таких игроков в полузащите и нападении, они должны в каждой игре по трёшке класть командам, которые ниже классом», — сказал Гришин в эфире телеканала «Матч ТВ».

28 сентября московский «Спартак» сыграет на своём поле с «Пари НН» в матче 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. В девяти стартовых матчах чемпионата красно-белые набрали 15 очков и занимают шестое место, отставая от лидирующего «Краснодара» на четыре очка.

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026

Видео: «Класико» в Краснодаре. Трансферы «Спартака». ПЛН #111

Новости. Футбол
