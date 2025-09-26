Видеообзор победы «Штутгарта» в матче Лиги Европы с «Сельтой»
Немецкий «Штутгарт» одержал победу в матче с испанской «Сельтой» в 1-м туре общего этапа Лиги Европы. Игра проходила на стадионе «Штутгарт Арена». Матч закончился со счётом 2:1 в пользу хозяев.
Лига Европы . Общий этап. 1-й тур
25 сентября 2025, четверг. 22:00 МСК
Штутгарт
Штутгарт, Германия
Окончен
2 : 1
Сельта
Виго, Испания
1:0 Буанани – 51' 2:0 Эль-Ханнус – 68' 2:1 Иглесиас – 87'
На 51-й минуте счёт в игре открыл вингер немцев Бадредин Буанани. На 68-й минуте полузащитник Билал Эль-Ханнус удвоил преимущество хозяев. На 87-й минуте нападающий испанского клуба Борха Иглесиас сократил отставание гостей.
В следующем матче общего этапа Лиги Европы «Штутгарт» встретится с швейцарским «Базелем», а «Сельта» проведёт матч с греческим ПАОКом. Обе встречи пройдут 2 октября.
Финал нынешнего розыгрыша Лиги Европы пройдёт на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле. Решающий матч соревнования состоится 20 мая 2026 года.
