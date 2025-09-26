Скидки
Бавария Мюнхен — Вердер Бремен. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Расписание матчей 5-го тура чемпионата Германии — 2025/2026 по футболу

Сегодня, 26 сентября, матчем «Бавария» — «Вердер» стартует 5-й тур немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.

Расписание матчей 5-го тура Бундеслиги (время — московское):

26 сентября, пятница:

21:30. «Бавария» — «Вердер».

27 сентября, суббота:

16:30. «Вольфсбург» — «РБ Лейпциг»;
16:30. «Санкт-Паули» — «Байер»;
16:30. «Майнц» — «Боруссия» Дортмунд;
16:30. «Хайденхайм» — «Аугсбург»;
19:30. «Боруссия» Мёнхенгладбах — «Айнтрахт».

28 сентября, воскресенье:

16:30. «Фрайбург» — «Хоффенхайм»;
18:30. «Кёльн» — «Штутгарт»;
20:30. «Унион» — «Гамбург».

Турнирную таблицу чемпионата Германии возглавляет «Бавария», набрав 12 очков за четыре матча.

Календарь матчей Бундеслиги
Турнирная таблица Бундеслиги
