Расписание матчей 5-го тура чемпионата Германии — 2025/2026 по футболу

Сегодня, 26 сентября, матчем «Бавария» — «Вердер» стартует 5-й тур немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.
Расписание матчей 5-го тура Бундеслиги (время — московское):
26 сентября, пятница:
21:30. «Бавария» — «Вердер».
27 сентября, суббота:
16:30. «Вольфсбург» — «РБ Лейпциг»;
16:30. «Санкт-Паули» — «Байер»;
16:30. «Майнц» — «Боруссия» Дортмунд;
16:30. «Хайденхайм» — «Аугсбург»;
19:30. «Боруссия» Мёнхенгладбах — «Айнтрахт».
28 сентября, воскресенье:
16:30. «Фрайбург» — «Хоффенхайм»;
18:30. «Кёльн» — «Штутгарт»;
20:30. «Унион» — «Гамбург».
Турнирную таблицу чемпионата Германии возглавляет «Бавария», набрав 12 очков за четыре матча.