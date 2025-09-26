«Крылья Советов» — «Динамо» М: во сколько матч 10-го тура РПЛ, где смотреть онлайн

Сегодня, 26 сентября, стартует 10-й тур Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. В рамках игрового дня в Самаре на «Солидарность Самара Арене» состоится матч между местными «Крыльями Советов» и московским «Динамо». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер», «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В турнирной таблице РПЛ перед началом 10-го тура бело-голубые находятся на восьмом месте, волжане — на 10-м. При этом в активе обоих соперников по 12 набранных очков в девяти матчах, «Динамо» находится выше по дополнительным показателям. Также 12 очков у занимающего девятую строчку таблицы грозненского «Ахмата».

