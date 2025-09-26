Видеообзор поражения «Утрехта» в домашнем матче Лиги Европы с «Лионом»
Нидерландский «Утрехт» потерпел поражение в матче с французским «Лионом» в 1-м туре общего этапа Лиги Европы. Команды играли на стадионе «Галгенвард» (Утрехт, Нидерланды). Победу со счётом 1:0 праздновали футболисты французской команды.
Лига Европы . Общий этап. 1-й тур
25 сентября 2025, четверг. 22:00 МСК
Утрехт
Утрехт, Нидерланды
Окончен
0 : 1
Лион
Лион, Франция
0:1 Тессманн – 75'
Единственный мяч в игре был забит на 75-й минуте. Автором гола стал американский полузащитник «Лиона» Таннер Тессманн.
Во 2-м туре общего этапа Лиги Европы «Утрехт» сыграет на выезде с норвежским клубом «Бранн», а «Лион» примет на своём поле австрийский «Ред Булл Зальцбург». Обе встречи пройдут в четверг, 2 октября.
Финал нынешнего розыгрыша Лиги Европы пройдёт на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле. Решающий матч соревнования состоится 20 мая 2026 года.
