Бавария Мюнхен — Вердер Бремен. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Главная Футбол Новости

Видеообзор поражения «Утрехта» в домашнем матче Лиги Европы с «Лионом»

Комментарии

Нидерландский «Утрехт» потерпел поражение в матче с французским «Лионом» в 1-м туре общего этапа Лиги Европы. Команды играли на стадионе «Галгенвард» (Утрехт, Нидерланды). Победу со счётом 1:0 праздновали футболисты французской команды.

Лига Европы . Общий этап. 1-й тур
25 сентября 2025, четверг. 22:00 МСК
Утрехт
Утрехт, Нидерланды
Окончен
0 : 1
Лион
Лион, Франция
0:1 Тессманн – 75'    

Единственный мяч в игре был забит на 75-й минуте. Автором гола стал американский полузащитник «Лиона» Таннер Тессманн.

Во 2-м туре общего этапа Лиги Европы «Утрехт» сыграет на выезде с норвежским клубом «Бранн», а «Лион» примет на своём поле австрийский «Ред Булл Зальцбург». Обе встречи пройдут в четверг, 2 октября.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги Европы пройдёт на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле. Решающий матч соревнования состоится 20 мая 2026 года.

