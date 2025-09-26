Расписание матчей 7-го тура чемпионата Испании — 2025/2026 по футболу

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 26 сентября, матчем «Жирона» — «Эспаньол» стартует 7-й тур испанской Ла Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.

Расписание матчей 7-го тура Ла Лиги (время московское)

Пятница, 26 сентября:

22:00. «Жирона» – «Эспаньол».

Суббота, 27 сентября:

15:00. «Хетафе» – «Леванте»;

17:15. «Атлетико» Мадрид – «Реал» Мадрид;

19:30. «Мальорка» – «Алавес»;

22:00. «Вильярреал» – «Атлетик» Бильбао.

Воскресенье, 28 сентября:

15:00. «Райо Вальекано» – «Севилья»;

17:15. «Эльче» – «Сельта»;

19:30. «Барселона» – «Реал Сосьедад»;

22:00. «Бетис» – «Осасуна».

Понедельник, 29 сентября:

22:00. «Валенсия» – «Овьедо».

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Ла Лиги занимает мадридский «Реал», набравший 18 очков. На второй строчке располагается «Барселона» (16), тройку лидеров замыкает «Вильярреал» (13).