Бавария Мюнхен — Вердер Бремен. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Матч-центр:
Расписание матчей 6-го тура чемпионата Франции — 2025/2026 по футболу

Комментарии

Сегодня, 26 сентября, матчем «Страсбург» — «Марсель» стартует 6-й тур французской Лиги 1 сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.

Расписание матчей 6-го тура Лиги 1 (время — московское):

26 сентября, пятница:

21:45. «Страсбург» — «Марсель».

27 сентября, суббота:

18:00. «Лорьян» — «Монако»;
20:00. «Тулуза» — «Нант»;
22:05. «ПСЖ» — «Осер».

28 сентября, воскресенье:

16:00. «Ницца» — «Париж»;
18:15. «Метц» — «Гавр»;
18:15. «Анже» — «Брест»;
18:15. «Лилль» — «Лион»;
21:45. «Ренн» — «Ланс».

Турнирную таблицу чемпионата Франции возглавляет «Монако». Команда набрала 12 очков за пять матчей.

Календарь матчей Лиги 1
Турнирная таблица Лиги 1
