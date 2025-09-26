Расписание матчей 6-го тура чемпионата Франции — 2025/2026 по футболу

Сегодня, 26 сентября, матчем «Страсбург» — «Марсель» стартует 6-й тур французской Лиги 1 сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.
Расписание матчей 6-го тура Лиги 1 (время — московское):
26 сентября, пятница:
21:45. «Страсбург» — «Марсель».
27 сентября, суббота:
18:00. «Лорьян» — «Монако»;
20:00. «Тулуза» — «Нант»;
22:05. «ПСЖ» — «Осер».
28 сентября, воскресенье:
16:00. «Ницца» — «Париж»;
18:15. «Метц» — «Гавр»;
18:15. «Анже» — «Брест»;
18:15. «Лилль» — «Лион»;
21:45. «Ренн» — «Ланс».
Турнирную таблицу чемпионата Франции возглавляет «Монако». Команда набрала 12 очков за пять матчей.