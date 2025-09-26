Видеообзор победы «Астон Виллы» в домашнем матче Лиги Европы с «Болоньей»
Английская «Астон Вилла» одержала победу над итальянской «Болоньей» в матче 1-го тура общего этапа Лиги Европы. Команды играли на стадионе «Вилла Парк» (Бирмингем, Англия). Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.
Лига Европы . Общий этап. 1-й тур
25 сентября 2025, четверг. 22:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Окончен
1 : 0
Болонья
Болонья, Италия
1:0 Макгинн – 13'
Единственный мяч на 13-й минуте забил шотландец Джон Макгинн. На 68-й минуте англичанин Олли Уоткинс не реализовал пенальти.
В следующем туре Лиги Европы 2 октября команда Унаи Эмери сыграет в гостях с «Фейеноордом», «Болонья» в этот же день примет «Фрайбург».
Финал нынешнего розыгрыша Лиги Европы пройдёт на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле. Решающий матч соревнования состоится 20 мая 2026 года.
