Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — Вердер Бремен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Расписание матчей чемпионата России — 2025/2026 по футболу на 26 сентября 2025 года, кто играет в РПЛ

Расписание матчей чемпионата России — 2025/2026 по футболу на 26 сентября
Комментарии

Сегодня, 26 сентября, состоится стартовый матч 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей РПЛ 26 сентября (время московское):

18:00. «Крылья Советов» (Самара) — «Динамо» (Москва);

На данный момент первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 19 очков. На второй строчке располагается ПФК ЦСКА, в активе которого 18 очков. Замыкает тройку лидеров «Балтика», заработавшая 17 очков после девяти матчей. Последнее, 16-е место занимает «Сочи» (1), на 15-й строчке находится «Пари НН» (6).

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Топ-события пятницы: «Крылья Советов» — «Динамо» в РПЛ, хоккей, теннис и ЧМ по велоспорту
Топ-события пятницы: «Крылья Советов» — «Динамо» в РПЛ, хоккей, теннис и ЧМ по велоспорту
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android