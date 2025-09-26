Расписание матчей чемпионата России — 2025/2026 по футболу на 26 сентября

Сегодня, 26 сентября, состоится стартовый матч 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей РПЛ 26 сентября (время московское):

18:00. «Крылья Советов» (Самара) — «Динамо» (Москва);

На данный момент первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 19 очков. На второй строчке располагается ПФК ЦСКА, в активе которого 18 очков. Замыкает тройку лидеров «Балтика», заработавшая 17 очков после девяти матчей. Последнее, 16-е место занимает «Сочи» (1), на 15-й строчке находится «Пари НН» (6).