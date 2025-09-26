Скидки
Главная Футбол Новости

Александр Бубнов ответил на вопрос о сюрпризах в РПЛ к 10-му туру

Александр Бубнов ответил на вопрос о сюрпризах в РПЛ к 10-му туру
Комментарии

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о сюрпризах в Мир Российской Премьер-Лиге к трети сезона. 10-й тур стартует сегодня, 26 сентября, матчем «Крылья Советов» — «Динамо» Москва.

«Сюрпризов никаких нету, кроме «Балтики». Но «Балтика», она опустится. Она опустится, она там не будет. Она где-то после топ-6, где-то здесь будет. А все остальные, мы предсказывали, что они так будут. Единственное, только «Зенит» задержался. Вот сейчас «Краснодар», таким шансом надо всегда пользоваться, тем более у себя дома играли, «Зенит» не в лучшем состоянии там, их надо было обязательно прибивать», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
