Страсбур — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Тренер «Рубина» Рахимов высказался о «Локомотиве» перед предстоящим матчем в РПЛ

Тренер «Рубина» Рахимов высказался о «Локомотиве» перед предстоящим матчем в РПЛ
Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов ответил на вопрос о московском «Локомотиве» перед матчем 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится в субботу, 27 сентября. Команды будут играть на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало матча — в 16:30 мск.

Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
27 сентября 2025, суббота. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Рубин
Казань
— Впереди матч с «Локомотивом», что можете сказать про эту команду?
— Наверное, говорит сама ситуация по «Локомотиву», позиция в таблице, плюс матчи, которые они провели и пока без поражений. Наверное, о многом говорит. Поэтому соперник серьёзный, сильный.

— У них сейчас серия из ничьих.
— И? Но не из поражений же, — сказал Рахимов в интервью клубной пресс-службе.

