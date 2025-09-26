Тренер «Рубина» Рахимов высказался о «Локомотиве» перед предстоящим матчем в РПЛ

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов ответил на вопрос о московском «Локомотиве» перед матчем 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится в субботу, 27 сентября. Команды будут играть на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало матча — в 16:30 мск.

— Впереди матч с «Локомотивом», что можете сказать про эту команду?

— Наверное, говорит сама ситуация по «Локомотиву», позиция в таблице, плюс матчи, которые они провели и пока без поражений. Наверное, о многом говорит. Поэтому соперник серьёзный, сильный.

— У них сейчас серия из ничьих.

— И? Но не из поражений же, — сказал Рахимов в интервью клубной пресс-службе.