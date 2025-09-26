Видеообзор поражения «Рейнджерс» в домашнем матче Лиги Европы с «Генком»

Шотландский клуб «Рейнджерс» проиграл бельгийскому «Генку» в матче 1-го тура общего этапа Лиги Европы. Команды играли на стадионе «Айброкс» (Глазго, Шотландия). Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Единственный мяч на 55-й минуте забил нападающий «Генка» из Южной Кореи О Хюн Кю. «Рейнджеры» играли с 41-й минуты в меньшинстве после удаления ганского полузащитника Мохаммеда Диоманде.

В следующем туре Лиги Европы 2 октября клуб из Глазго сыграет в гостях с австрийским «Штурмом», бельгийцы в этот же день примут венгерский «Ференцварош».

Финал нынешнего розыгрыша Лиги Европы пройдёт на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле. Решающий матч соревнования состоится 20 мая 2026 года.