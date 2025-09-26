«Бывает, как вот инородное тело несовместимое». Бубнов — о Сергееве в «Динамо»

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о проблемах нападающего Ивана Сергеева в московском «Динамо». За девять матчей Мир Российской Премьер-Лиги форвард забил один мяч.

— А у вас есть понимание, почему не забивает Сергеев?

— Это вообще… Но это связано с организацией игры. Причём удивительно, вроде хавы неплохие, вингеры неплохие, и крайние защитники активно играют, а он вообще как пропадает, как будто его нет. Бывает, как вот инородное тело несовместимое. Но эта несовместимость — это вот как кровь. Разные группы крови, их соединили: одни соединяются сразу, а другие нельзя, вообще смертельно для кого-то. Вот у него такое происходит, — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».