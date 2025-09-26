Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбур — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гол на 90+3-й минуте — в видеообзоре победы «Порту» в матче с «Ред Булл Зальцбург» в ЛЕ

Гол на 90+3-й минуте — в видеообзоре победы «Порту» в матче с «Ред Булл Зальцбург» в ЛЕ
Комментарии

Португальский «Порту» обыграл австрийский «Ред Булл Зальцбург» в матче 1-го тура общего этапа Лиги Европы. Команды играли на стадионе «Ред Булл Арена» (Зальцбург, Австрия). Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Лига Европы . Общий этап. 1-й тур
25 сентября 2025, четверг. 22:00 МСК
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
Окончен
0 : 1
Порту
Порту, Португалия
0:1 Гомес – 90+3'    

Единственный мяч на 90+3-й минуте забил бразильский нападающий «Порту» Виллиам Гомес.

В следующем туре Лиги Европы 2 октября португальский клуб сыграет дома с сербской «Црвеной Звездой», австрийцы в этот же день сыграют в гостях с французским «Лионом».

Финал нынешнего розыгрыша Лиги Европы пройдёт на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле. Решающий матч соревнования состоится 20 мая 2026 года.

Материалы по теме
Топ-события пятницы: «Крылья Советов» — «Динамо» в РПЛ, хоккей, теннис и ЧМ по велоспорту
Топ-события пятницы: «Крылья Советов» — «Динамо» в РПЛ, хоккей, теннис и ЧМ по велоспорту
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android