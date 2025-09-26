Гол на 90+3-й минуте — в видеообзоре победы «Порту» в матче с «Ред Булл Зальцбург» в ЛЕ

Португальский «Порту» обыграл австрийский «Ред Булл Зальцбург» в матче 1-го тура общего этапа Лиги Европы. Команды играли на стадионе «Ред Булл Арена» (Зальцбург, Австрия). Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Единственный мяч на 90+3-й минуте забил бразильский нападающий «Порту» Виллиам Гомес.

В следующем туре Лиги Европы 2 октября португальский клуб сыграет дома с сербской «Црвеной Звездой», австрийцы в этот же день сыграют в гостях с французским «Лионом».

Финал нынешнего розыгрыша Лиги Европы пройдёт на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле. Решающий матч соревнования состоится 20 мая 2026 года.