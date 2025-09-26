Скидки
Страсбур — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Защитник «Сочи» стал самым проверяемым РУСАДА на допинг футболистом в 2025 году

Защитник «Сочи» Вячеслав Литвинов чаще других футболистов проверялся российским антидопинговым агентством с января по август 2025 года, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы РУСАДА. По данным источника, Литвинова проверяли три раза за обозначенный период времени.

По два раза проходили проверку на допинг Никита Кривцов («Краснодар»), Максим Мухин («Сочи»), Никита Салтыков («Локомотив»), Владислав Саусь («Балтика»), Игорь Акинфеев (ЦСКА) и Иван Сергеев («Крылья Советов»/«Динамо» Москва).

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 19 очков. На втором месте расположился ЦСКА (18), тройку лидеров замыкает «Балтика» (17). В зоне прямого вылета находятся «Сочи» и «Пари Нижний Новгород», в зоне стыковых матчей — «Акрон» и «Оренбург».

