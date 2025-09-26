Скидки
Страсбур — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Александр Бубнов высказал мнение, как изменился Станислав Черчесов

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о главном тренере грозненского «Ахмата» Станиславе Черчесове.

— Игроки «Ахмата» побаиваются Станислава Саламовича?
— Безусловно, но хотя Станислав Саламович, как он сам сказал, это не тот уже Черчесов, который в начале был. Сейчас он уже понял, что с игроками всё-таки надо разговаривать, общий язык, а не в душевую звать их или ещё куда-то. Поэтому он уже набрался опыта и стал более гибкий, и это только на пользу ему и команде идёт, — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

«Ахмат» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 12 очков за девять матчей.

