Расписание матчей 10-го тура чемпионата России — 2025/2026 по футболу

В пятницу, 26 сентября, стартует 10-й тур Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с полным расписанием 10-го тура чемпионата России по футболу.
26 сентября (пятница):
- 18:00 «Крылья Советов» – «Динамо».
27 сентября (суббота):
- 14:00. «Ахмат» – «Акрон»;
- 16:30. «Локомотив» – «Рубин»;
- 16:30. «Зенит» – «Оренбург»;
- 19:00. «Ростов» – «Краснодар».
28 сентября (воскресенье):
- 14:30. ЦСКА – «Балтика»;
- 17:00. «Динамо» (Махачкала) – «Сочи»;
- 19:30. «Спартак» – «Пари НН».
На данный момент первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 19 очков. На второй строчке располагается ПФК ЦСКА, в активе которого 18 очков. Замыкает тройку лидеров «Балтика», заработавшая 17 очков после девяти матчей. Последнее, 16-е место занимает «Сочи» (1), на 15-й строчке находится «Пари НН» (6).