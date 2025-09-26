Скидки
Страсбур — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Бубнов высказал мнение, почему Кузяев перешёл в «Рубин», а не в «Зенит»

Бубнов высказал мнение, почему Кузяев перешёл в «Рубин», а не в «Зенит»
Бывший футболист Александр Бубнов высказался о переходе полузащитника Далера Кузяева в казанский «Рубин».

— Что даст «Рубину» этот переход? И удивлены ли вы, что Кузяев, вернувшись в российский чемпионат, выбрал именно Казань?
— В принципе, не удивлён, потому что я и говорил, что если он в Россию будет возвращаться, то ему нужно возвращаться к Рашиду Рахимову, потому что он у него в «Ахмате» начинал.

— А почему не в «Зенит»? Семак, хорошие условия, нужен игрок в середину.
— Вот как он уходил из «Зенита», ему туда дорога закрыта, даже если Семак захочет. Потому что его упрашивали, он нужен был, он был ведущий игрок. И, может быть, они потом бы не делали такие дорогие приобретения, как Жерсон, потому что он уже и играл, и хороший игрок, — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

