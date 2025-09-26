Скидки
Экс-вратарь сборной Франции Фрей назвал Яшина лучшим российским футболистом всех времён

Аудио-версия:
Комментарии

Бывший вратарь «Фиорентины» и сборной Франции Себастьен Фрей назвал экс-голкипера московского «Динамо» и сборной СССР Льва Яшина лучшим российским футболистом всех времён. Яшин — единственный в истории футбола вратарь, который выигрывал «Золотой мяч». Престижнейшую индивидуальную награду голкипер получил в 1963 году.

— Кто, на ваш взгляд, лучший российский футболист всех времён?
— Это, конечно, Лев Яшин. Это пример, идол для большинства вратарей в мире. Он был лучшим из лучших. Не зря же в его честь назвали трофей, который вручают лучшему голкиперу сезона.

Тем более Яшин — это единственный вратарь, который стал обладателем «Золотого мяча». Своей игрой Яшин опередил два или три поколения, — приводит слова Фрея Legalbet.

