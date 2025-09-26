«Крепко целую, брат». Серхио Рамос обратился к Серхио Бускетсу, завершающему карьеру

Бывший защитник мадридского «Реала» и сборной Испании Серхио Рамос, ныне выступающий за мексиканский «Монтеррей», обратился к своему многолетнему партнёру по национальной команде полузащитнику «Интер Майами» Серхио Бускетсу, объявившему о решении завершить профессиональную карьеру по окончании сезона-2025.

«Буси, ты — олицетворение того, как быть исключительным, но при этом обычным парнем. Будучи соперником большую часть времени, а часто и товарищем по команде, ты всегда выделялся своим классом, видением и пониманием футбола, а также своей скромностью и искренностью.

Футбол потерял одного из самых блистательных полузащитников, с которыми мне когда-либо доводилось играть. Ты уходишь, а все, кто был с тобой и любит этот вид спорта, провожают тебя с признанием и благодарностью.

Спасибо, ты отличный игрок, отличный товарищ по команде и отличный друг. Желаю тебе всего наилучшего в твоём новом пути. Крепко целую, брат», — написал Рамос на своей странице в социальной сети X.

Большую часть своей карьеры 37-летний Бускетс провёл в составе «Барселоны», с которой трижды становился победителем Лиги чемпионов, а также девять раз становился чемпионом Испании. За свою национальную команду испанский полузащитник провёл 143 матча, став чемпионом мира и Европы. Контракт Бускетса с «Интер Майами» рассчитан до конца сезона-2025.