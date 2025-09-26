Скидки
Страсбур — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
21:45 Мск
Матч-центр:
Видеообзор матча Лиги Европы «Црвена Звезда» — «Селтик»

Аудио-версия:
Комментарии

Накануне состоялся матч 1-го тура общего этапа Лиги Европы УЕФА, в котором встречались «Црвена Звезда» (Сербия) и «Селтик» (Шотландия). После финального свистка зафиксирован счёт 1:1. Встреча состоялась на стадионе «Райко Митич» (Белград). В качестве главного арбитра матча выступил Раду Петреску (Румыния).

Видеообзор матча:

Права на трансляции Лиги Европы в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Келечи Ихеаначо вывел гостей вперёд на 56-й минуте, Марко Арнаутович на 65-й минуте забил ответный гол.

В следующем туре «Црвена Звезда» 2 октября сыграет в гостях с «Порту», «Селтик» в тот же день примет на своём поле «Брагу».

Действующим победителем турнира является «Тоттенхэм Хотспур». В решающем матче прошлого розыгрыша соревнования лондонцы переиграли «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:0.

